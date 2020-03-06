شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: تكثيف ندوات التوعية بالوقاية من كورونا بكليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، ان قرار تأجيل الدراسة من عدمه فى الجامعة ليس قرارا فردى وانما سيكون قرار سيادى من قبل الدولة.

وأضاف نجم فى تصريح خاص ل" الخليج 365 " أن الجامعة تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد فى العديد من دول العالم ، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تنظيم ندوات توعوية بمختلف كليات الجامعة داخل الحرم الجامعى والكليات التى تقع خارج الحرم الجامعى.

وتابع رئيس جامعة حلوان فى تصريحاته بالقول إن جامعة حلوان تعمل على توزيع ملصقات على طلاب الكليات والعاملين بالجامعة تتضمن إجراءات كيفية الوقاية من فيروس كورونا كما تم تنظيم ندوات لطلاب المدن الجامعية.

وعلى جانب آخر كان الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان افتتح ندوة تثقيفية توعوية حول " مرض كورونا nCoV مخاطرها واعراضها وطرق الحماية منها" والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب والدكتور وليد السروجى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، مشيرا إلي أن بداية الفيروس ظهرت فى الصين ثم انتقلت إلى جميع دول العالم وتتمثل خطورة المرض فى أنه ينتقل من إنسان لآخر عن طريق الفم أو الأنف أو العين.

وشدد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أنه يجب إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أنتشار الفيروس خاصة مع ظهور أول حالة فى مصر حيث يتطلب الوضع الحالى إتباع طرق الوقاية وطرق السلامة دون تهوين أو تهويل.