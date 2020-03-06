شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شعيب يؤكد دعم المحافظة للإرتقاء بمنتجات مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الورشة الختامية لمشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح ..تين مطروح ..زيت زيتون مطروح..عنب برانى، لافتا إلى أن إن ما تشهده محافظة مطروح اليوم بعقد ورشه العمل الختامية لمشروع المؤشر الجغرافي بعد أحد مشروعات البرنامج المشترك للإتحاد الأوروبى لتسجيل المنتجات الزراعية بمحافظه مطروح وهو ما يعرف عالميا (بالمؤشر الجغرافي) .لمنتجات :تين مطروح/زيت زيتون مطروح/عنب برانى.

جاء ذلك خلال خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذى قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا "سيدارى" بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.

كما حضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة و دينا حامد عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الاوربى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية

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وأضاف أن إختيار هذه المنتجات تعزيزاً لصفاتها ،مما يفرض علينا جميعاَ زيادة الإهتمام والتركيز علي رفع جودة المنتج للمزارعين ..والنهوض بهم لتحسين أوضاعهم خاصة فى هذه البيئات الصحراوية التى تعتمد على الزراعات المطرية .

وأكد محافظ مطروح على دعم المحافظة المادى و المعنوى للإرتقاء بمثل هذه المنتجات و بما يعود بالنفع على أبناء محافظة مطروح ،مقدما الشكر نيابة عن جميع أبناء محافظة مطروح بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع، وكذا القائمين على تسجيل هذه المنتجات بوزراة التموين .. والمنظمين للمؤتمر مشيرا إلى سعادة أبناء محافظة مطروح جميعا بتسجيل أول ثلاث منتجات تسجل كمؤشر جغرافي على مستوى جمهوريه مصر العربية .وهى تين مطروح/زيت زيتون مطروح/عنب برانى

ووجه المحافظ الشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وشكر لدور وزارة الزراعة.. ولممثلى الإتحاد الأوروبى والتعاون الايطالى ومؤسسة سدارى.. وعلى الجهود المستمرة فى دعم التنمية بمحافظة مطروح بما يحقق الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ويزيد من فرص الاستثمار بها.