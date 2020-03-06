شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 3 مصريين من مقاطعة خوباى الصينية على متن طائرة إماراتية ووصولهم لأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السفارة المصرية فى بكين يوم أمس الأربعاء بإجلاء ثلاث مصريين عالقين في مقاطعة خوباي بالصين، الذين كان قد تعذر إجلائهم على متن الطائرة المصرية فى 2 فبراير الماضى لأسباب مختلفة، على رأسها الاشتراطات الطبية الصينية للإجلاء، وذلك على متن طائرة إماراتية حملت العديد من الجنسيات من مدينة "ووهان".

وقد أكد د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، أن عملية الإجلاء تمت من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية بالدولتين، وبالتعاون بين السفارتين المصرية والإماراتية فى بكين. وأكد على أن المواطنين الثلاثة بصحة جيدة وأنه تم الاطمئنان عليهم بعد ترتيب كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات وهم على متن الطائرة.

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هذا، وقد تابعت السفارة المصرية بأبوظبي استقبال العاصمة الإماراتية للمواطنين المصريين الثلاث على متن الطائرة الخاصة التي خصصتها دولة الإمارات لإجلاء 205 شخص من رعايا عدة دول عربية، حيث توجَه السفير شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية بأبوظبى، بالشكر والتقدير لجهود دولة الإمارات فى نقل المواطنين المصريين والعرب، مع الإشادة بتنسيق الجانب الإماراتى مع كلٍ من السفارة المصرية بأبوظبى وسفارتنا فى بكين لإنجاح هذه المهمة.

كما تواصل السفير المصري بأبوظبي مع قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة الإماراتية "مطر النعيمى" الذى أكد وصول الطائرة وعلى متنها المواطنين المصريين الثلاث، موضحاً أنه تم نقلهم جميعاً إلى مدينة الإمارات الإنسانية، المدينة الطبية التى جهزتها السُلطات الإماراتية لاستقبال الحالات القادمة من الصين، المُحتمَل إصابتها بالفيروس، وذلك لإقامتهم بها لفترة أسبوعين على الأقل لمُتابعة حالتهم الصحية والنظر في تحويل الحالات التي تأكد إصابتها بالمرض إلى المُستشفيات المُتخصصة بالدولة، أو الإفراج عن الحالات السليمة لاستئناف حياتهم الطبيعية وعودتهم إلى بلادهم.

تواصلت السفارة بأبوظبي كذلك مع المواطنين المصريين الثلاث فور وصولهم للعاصمة الإماراتية، حيث أكدوا أنهم بحالة جيدة وأن الجانب الإماراتي قام بتوفير الرعاية الصحية لهم بمدينة الإمارات الإنسانية، إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية، مع توقعهم ألا تتعدى فترة إقامتهم هذه 25 يوماً على أقصى تقدير، وجاري مُتابعة السفارة لحالتهم إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية وعودتهم لأرض الوطن سالمين.