شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: ندرس مع الأعلى للجامعات اختبارات قدرات القبول بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن هناك خريجين من معاهد هندسية تم تسجيلهم بالنقابة، وحصلوا على عضويتها، قبل دخول مجلسه للنقابة، بمجاميع وصلت 60% بالثانوية العامة، مشيرا إلى أن بدايه عمل مجلسه، جاء بالتزامن مع زيادة أعداد خريجى المعاهد، وانخفاض فرص العمل، بشكل انعكس على مستوى المهنة، لافتا إلى أن النقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، ولجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، سيتم عقد اجتماع لهم يوم السبت المقبل، بمحافظة الأسكندرية.

وأوضح ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لعام 2020،: أن عدد المعاهد الهندسية بلغ 55 معهد، أغلبهم مستواهم لا يتناسب مع مستوى التعليم الهندسى المطلوب، والمجلس أجرى 3 أمور، هم: وضع حد أدنى للقبول فى المعاهد الهندسية، وبالفعل نجحنا فى الوصول إلى 10% فارق بين المعاهد الهندسية والكليات الحكومية، بالإضافة إلى وقف ترخيص أى معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات، ولحين إشعار أخر، وتكوين فى لجنة التعليم الهندسى لجنة متخصصة لمراجعة أداء المعاهد، وبالفعل بعض المعاهد تم إلغاء شعب بها، وضم طلابها لمعاهد أخرى معتمدة، وتم مراجعتهم.

Advertisements

وأضاف: وحاليا ندرس إجراء امتحان قدرات للدخول فى كليات الهندسة والمعاهد بشكل عام، بجانب إجراء تعديلات فى قانون مزاولة المهنة، حيث يتم عمل فترات زمنية لرفع مستوى الخريجين، ثم يحصلوا على تراخيص المزاولة للمهنة، مؤكدا أن ما تحاول النقابة تنفيذه خلال تلك الفترة، وما حققه المجلس الحالى خلال عامين، فى ملف التعليم الهندسى، لم تشهده النقابة من قبل، وإذا كنا نسفه ما حدث، فأننا سنكمل مشوارنا للحد من أعداد المهندسين الخريجين، حتى نصل بمستوى المهنة إلى المستوى اللائق بالمهندس المصرى، ويسمح بوجود فرص عمل كافية لكل الخريجين، مش كل واحد ياخد بكالوريوس بقي مهندس.