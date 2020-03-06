شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار وثلوج على القاهرة الكبرى.. والأرصاد تحذر من طقس غير مستقر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق متفرقة منذ قليل بالقاهرة الكبرى، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة وسط سقوط الثلوج، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد بطقس غير مستقر نسبيًا تشهده خلاله البلاد انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح .

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة نهارا بارد ليلا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.