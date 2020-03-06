شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار×24ساعة.. الأوقاف تعلن عن وظائف جديدة للمهندسين والمحاسبين والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..



تفاصيل الاجتماع الدورى لمستشفيات أمانة المراكز الطبية للاستعداد لكورونا

الأوقاف: تغيير أسماء 210 مسجد كانت تتبع الجماعات بإجمالى 726 مسجدًا

التضامن: 86% من الدعم النقدى موجه للسيدات

صور.. وزير التموين: تنفيذ مشروعات مع إيطاليا بـ 250 مليون يورو

نقيب المهندسين: ندرس مع الأعلى للجامعات اختبارات قدرات القبول بالكليات

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التعليم العالى: الموافقة على مشروع قانون الفضاء المصرى تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة

الأوقاف: إصدار 120 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة بالتعاون مع قومى المرأة

"التعليم" تؤجل تنفيذ الخطة السنوية لإخلاء المدارس.. وتؤكد: لا نية لتأجيل الدراسة

القمر يتعامد على الكعبة المشرفة غدا فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

ننشر إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020 وعدد ساعات الصوم

وزيرة الهجرة تتقدم بالشكر للكويت لوقف الإجراءات الاستثنائية للمصريين العائدين

الأوقاف تعلن عن وظائف جديدة للمهندسين والمحاسبين والدبلومات