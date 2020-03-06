شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطى رانيا بعد هدية الرئيس: "ربنا يخليك يا ريس.. عوضتنى والدى الذى حرمت منه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الأسطى رانيا عن سعادتها، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإهدائها سيارة ميكروباص، قائلة: "الرئيس عوضنى عن أخوتى ووالدى الذى حرمت منه".

وقالت "رانيا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، الذى تقدمه الإعلامية ناردين فرج، على الفضائية المصرية الأولى: "ربنا يخليك ياريس.. بحبك جدًا، وصورتك عندى في البيت.. بجد أنت أب.. عوضنى والدى الذى حرمت منه.. لا أصدق ما يحدث.. هذه دعوات أمى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قرر إهداء سيارة ميكروباص إلى السيدة "رانيا محمد"، الملقبة بـ"الأسطى رانيا"، سائقة ميكروباص.

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وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تلقت توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص .

وأوضحت وزيرة الصناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، الذى تقدمه الإعلامية ناردين فرج، على الفضائية المصرية الأولى، أن الرئيس السيسي أستجاب للسيدة ووجه بتوفير ميكروباص لرانيا محمد التي ظهرت فى تقرير أذاعه البرنامج.

وقالت، إنه سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها.