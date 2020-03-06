اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الخميس، منها اكتشاف أول حالة لمصرى يحمل فيروس كورونا، اكتشاف أول حالة لمصرى يحمل فيروس كورونا، إضافة إلى إخلاء صحن الكعبة المشرفة من الطواف للمرة الأولى، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض الحرارة غدا، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمبارتى صن داونز والترجى.

الصحة تعلن اكتشاف أول حالة لمصرى يحمل فيروس كورونا.. عمره 44 عاما وعائد من صربيا

الرئيس السيسى يؤكد تضامن مصر مع كوريا الجنوبية وشعبها الصديق فى مواجهة كورونا

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

إخلاء صحن الكعبة المشرفة من الطواف للمرة الأولى لتعقيم الحرم المكى Advertisements

طارق شوقى: تدريس لغة الإشارة لجميع طلاب المدارس بالنظام الجديد

بشار الأسد: أردوغان يدعم الإرهابيين بسب معتقداته الإخوانية

الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض الحرارة والصغرى بالقاهرة 15 درجة

مهمة صعبة لأصحاب الأرض في إياب ربع نهائى أفريقيا.. الترجى يسعى لفك العقدة الزملكاوية.. والأهلى يحاول النجاة من كابوس صن دوانز

اتحاد الكرة يعلن رسميا تطبيق الـVAR.. والغندور: تعطله لا يلغى المباريات

شاب يتهم صالح جمعة بدهسه: "خبطنى وهرب.. لن أقبل تعويضا ولازم ينال عقابه"

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