شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة لـ ناردين فرج: الرئيس السيسى وجه بتوفير ميكروباص للأسطى "رانيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنها تلقت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير ميكروباص لـ"الأسطى رانيا"، يعمل بالغاز، ويكون باسمها ويتم تقسيطه بفائدة ميسرة جدًا لتتمكن من العمل وتتنج بشكل أكبر.

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وعرض برنامج "التاسعة مساءً" المذاع على الفضائية المصرية الأولى، مع الإعلامية ناردين فرج، تقريرًا عن الأسطى "رانيا"، كما يطلق عليها السائقون وأصحاب السيارات.

وأشارت فيه رانيا إلى أن ظروف الحياة الصعبة، وتحمل المسؤولية دفعها لخوض التجربة واكتساب مهارات منهة قيادة الميكروباص، مشيرة إلى أنها تعمل بهذه المهنة منذ 16 عامًا.