شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم إلغاء دخول المصريين للإمارات ؟ .. "الطيران المدني" يصدر بيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي ما تردد حول صدور قرار لشركات الطيران في الدولة بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار اخر.

ووفقاً لـ " الامارات اليوم" قال السويدي إن هذا الخبر لم يصدر ولا اساس له من الصحة مطلقا.

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بيان الطيران المدني الإماراتي

ودفع تفشي فيروس " كورونا" المميت إلى اتخاذ الحكومات قرارات عاجلة ما كان بوسعهم اتخاذها إلا في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار هذا الوباء الذى حصد أرواح ما لايقل عن 3200 شخص حول العالم منهم 3014 في الصين وحدها.



البيان المزيف

واتخذت عدة دول عربية وإسلامية قرارات عاجلة طارئة من بينها المملكة العربية السعودية التي قررت اخلاء بيت الله الحرام وصحن الكعبة خشية تفشى الفيروس بين ضيوف الرحمن ، كما تم الغاء صلاة الجمعة في إيران والعراق.