تحويلات مرورية لتطوير طريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدي السيارات؛ وذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي" في القطاع من (أسفل محور سعد الدين الشاذلي) وحتى (أسفل محور 30 يونيو) بطول (65) كيلو متر.

وتبدأ أعمال التطوير من يوم السبت الموافق 7/3/2020 وقد تم تخصيص عدة طرق بديلة وهى:

1- السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد اتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو اتجاه طريق السويس الصحراوي منه إلى مناطق القاهرة.

2- السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم استخدام وصلة أم قمر اتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

3- السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية اتجاه القاهرة يتم استكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوي منه إلى القاهرة.

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3- السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية وصولاً للقاهرة يتم استكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

4- القادم من داخل القاهرة ويرغب في الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم استخدام طريق السويس (بديلاً عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولاً إلى مدينة العاشر من رمضان.. والعكس للقادم من العاشر من رمضان اتجاه القاهرة.

5- القادم من مناطق القاهرة اتجاه مدينة الإسماعيلية يتم استخدام طريق السويس (بديلاً عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم استخدام محور 30 يونيو وصولاً لطريق الإسماعيلية والاستكمال بطريق الإسماعيلية اتجاه مدينة الإسماعيلية.

6- بالنسبة لقاطني مدينتي الشروق والمستقبل اتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

وتُهيب وزارة الداخلية قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم.