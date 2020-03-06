بزعم استثمارها في الملابس.. ضبط مستريحة استولت على 19 مليون جنيه من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستريحة جديدة، استولت على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص بزعم استثمارها في الملابس.

وردت عدة بلاغات من 6 أشخاص مفادها استيلاء سيدة منهم على مبالغ مالية بلغت 11 مليون جنيه مصري بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال الملابس وتأجير السيارات، مقابل أرباح متفق عليها، وعقب ذلك امتنعت السيدة عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات استهداف المتهمة والقبض عليها والتي أقرت بارتكاب الواقعة، وعقب ضبط المتهمة تقدم عدد من الموطنين ببلاغات ضدها لقيامها بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 8 ملايين جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.