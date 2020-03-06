لـ "ليلة واحدة".. تحويلات مرورية بمنطقة مجرى العيون والكورنيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإجراء تحويلات مرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور. جاء ذلك بمناسبة القيام بأعمال إصلاح أرضية "الأيبوكسى" لكوبري العاشر من رمضان. وسيتم الغلق الجزئي لنصف الاتجاه القادم من مجرى العيون باتجاه مناطق كورنيش النيل لمدة ليلة واحدة فقط لمسافة (50 متر) من الساعة 12 ليل يوم الخميس الموافق 5/3/2020 وحتى الساعة 4 مساء يوم الجمعة 6/3/2020.

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