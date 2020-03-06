الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تزور معهد تكنولوجيا المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الخميس، زيارة للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، إلى معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قام الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، بعرض تقديمي عن التحول الرقمي التي تتوجه إليه الحكومة لمواكبة خطط الرقمنة لعام 2030.

جاءت الزيارة ضمن فعاليات وأنشطة البرنامج التي تهدف إلى إثراء المتدربين بالمعلومات التطبيقية فتم زيارة عدة أماكن أخرى كقاعدة الميسترال البحرية بمحافظة الإسكندرية ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ومقر العاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة تماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

ويوفر البرنامج للمتدربين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، من خلال المحاضرات وورش العمل والتدريب العملي والزيارات الخارجية، ومشروعات التخرج تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.