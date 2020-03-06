محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين إنه يتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة، ولكن تحكمنا الموارد ولا يوجد ما نخفيه عن المهندسين وملتزمون بالشفافية والصراحة وما يحدث من توفير إيرادات وخدمة طبية ومعاشات لم تشهده النقابة من قبل.
وأضاف "ضاحي" خلال فعاليات الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم الخميس، أنه تم إعداد دراسة إكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة، إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات ليتماشى مع النواحي التأمينية والإكتوارية، ويشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي المحاسبي، وتقترح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراك وتحديد لمدة الاستحقاق كامل المعاش بـ25 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر تحكمنا الموارد.. نقيب المهندسين: أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.