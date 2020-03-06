السيسي يهدي سيارة للمواطنة رانيا محمد سائقة الميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي : قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إهداء سيارة ميكروباص إلى رانيا محمد سائقة الميكروباص. يأتي ذلك عقب مشاهدة الرئيس السيسي لمشكلة رانيا محمد عبر التليفزيون المصري.

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