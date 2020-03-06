"شركات السياحة": إغلاق الحرمين يؤكد جدية السعودية في إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق علي المانسترلي عضو غرفة شركات السياحة، على إخلاء الحرمين الشريفين، بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر، قائلا: "حاجة مبشرة وكويسة"، ويؤكد أن السلطات السعودية جادة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا بشكل سريع وليست صامتة لحماية الزائرين والمقيمين وتبذل أقصى ما في استطاعتها لحماية كل معتمر قادم إليها.

وأوضح "المانسترلي" لمصراوي، اليوم الخميس، أن تطهير الحرمين هي إجراءات وقائية تستغرق بعض الوقت وذلك يصب في الصالح العام، لافتًا إلى أن قلق وإحساس المواطنين بغلق الحرمين ليس أمرًا هين ويرجع إلى الغيرة على الدين الحنيف والشعور بالحزن والوجع تجاه الموقف الحالي لكن الأمر خارج عن إرادة الجميع.

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ووجه رسائل طمأنة إلى الجميع، بعدم القلق والخوف من إخلاء الحرمين "مؤقتًا"، قائلا: "إجراءات وقائية وتطهيرية ضد أي فيروسات منتشرة حفاظًا على البشرية، على أن يفتتح الحرمين مر أخرى خلال الساعات المقبلة"، مشيرًا إلى أن الطابقين الأول والثاني يعملان بشكل عادي والطواف فيهما "شغال عادي"، لكن "صحن الكعبة" فقط هو الخالي للتطهير لاستقبال المصلين.

وأعلنت السلطات السعودية، اليوم، إغلاق الحرمين الشريفين، بعد صلاة العشاء، على أن يفتتحا قبل صلاة الفجر، احترازًا من فيروس كورونا المستجد.

وقررت المملكة، تعليق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة تفاديًا لانتشار فيروس كورونا "ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين"، حيث كانت الرياض قد قررت في وقت سابق تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة.