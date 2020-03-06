السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد رفع عربة معطلة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ أعلنت هيئة سكك حديد مصر عودة حركة القطارات لطبيعتها في المسافة بين مغاغة والمنيا بعد رفع عربة القطار المعطل بمحطة مطاي وإخلاء الخطوط من المعارضات. وكانت العربة الأخيرة من قطار 717 "ركاب المنيا ـ الوسطى" تعرضت مساء الخميس، لسقوط عجلة البوجي الخلفي بمحطة مطاي؛ مما أدى لتأخر بعض القطارات بين مغاغة والمنيا. ووجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بسرعة رفع العربة المعطلة تمهيدا لعودة حركة القطارات لطبيعتها.

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