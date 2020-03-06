رئيس الوفد: نسعى للتصدي لكورونا بأسلوب علمي ممنهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن تاريخ حزب الوفد، يؤكد دائمًا دوره في الوقوف إلى جوار الدولة، فيما هو لمصلحة الوطن والمواطن، مدركًا المهمة الرئيسية لأي حزب سياسي، في أن يعايش الجماهير الأحلام والأمال والآلام التي يعاني منها.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا "كوفيد-19" وطرق الوقاية منه، بحضور الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

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وأشار "أبوشقة"، إلى أنه لم يكن متصورًا أن نكون أمام أزمة ليست محلية فقط لكنها دولية، مثل أزمة وباء فيروس كورونا الذي يهاجم العالم، ليقف بيت الأمة بجوار الدولة باستضافة الخبراء والمتخصصين، ليدلوا بدلوهم في هذا الشأن، للتصدي لهذا الخطر بأسلوب علمي ممنهج.

وشدد "أبو شقة"، على ضرورة مواجهة هذا الخطر بكل الصور والوسائل العلمية، موجهًا النداء لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتكثف جهودها بالتعريف بهذا المرض وسبل تجنبه والوقاية منه ومواجهته، وهو دور الإعلام الإيجابي في دعم دور الدولة.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة سيظل فخورًا بعلماء مصر وأطبائها المشهود لهم بالكفاءة العلمية النادرة التي يحفى بها العالم، ومنهم الدكتور أحمد زويل وغيره.