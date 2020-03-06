شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بيان الصحة حول الإجراءات الوقائية المتبعة فى الحالات المكتشف إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً، حول الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها على خلفية ما أعلنته كلا من فرنسا وكندا بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس الكورونا قادمة من مصر.

وأوضحت أنه تم حصر كافة المخالطين للحالات التى تم الإعلان عنها، وتقضى وبائى عن تلك الأحداث، وزيارة فندق إقامة الفوج فى القاهرة ومناظرة العاملين الذين قاموا بمخالطة الفوج لمدة 14 فترة حضانة المرض ولم يتبين ظهور أى أعراض.

وأوضحت أنه تم زيارة مقر الوفد بمحافظة الأقصر والتأكد من سلامة العاملين للفوج ولم يتبين إصابتهم بأى أمراض.

وأشارت إلى أن نتائج التقصى أسفرت أن المجموعة الفرنسية دخلت مصر بتاريخ ٥ فبراير الماضى وغادرت يوم 16 فبراير متوجهة إلى فرنسا ولم يتم تأكيد الحالات إلا بتاريخ 28 فبراير بعد مرور 12 يوم من دخول فرنسا

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كما أسفرت النتائج عدم ظهور أى أعراض مرضية على المخالطين للوفد السياحى فى الأماكن التى تم زيارتها فى كل من القاهرة والأقصر وأسوان حتى تاريخ التقرير، كما أسفرت عن عدم ملاحظة أى زيادة فى أعداد أو معدلات حالات الأمراض التنفسية الحادة بالأقصر وأسوان.

يذكر أن غرفة إدارة أزمات الكورونا منعقدة على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.