الأوقاف تعتمد اختيار 12 واعظة متطوعة للسفر ببعثة الحج

ويعمل بالأوقاف، 49 مرشدة معينة، و650 واعظة متطوعة، حيث رافق بعثة الحج فى العام الماضى ولأول مرة 9 واعظات متطوعات، ويرافق بعثة العام الحالى 12 واعظة متطوعة منهن 9 واعظات كن فى بعثة العام الماضى.

والثلاثة الجدد هن: نجوى عزت سعد زغلول، وراوية عبد المنعم محمد خليل، و سحر محمد شوقي محمد المرسي، حيث تهتم الأوقاف بعمل الواعظات فى قضايا وطنية ودينية واجتماعية.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه بعد الأداء المشرف الذى أدته واعظات الأوقاف المشاركات في بعثة الحج خلال العام الماضي 1441هـ، فإنه وبناء على طلب الجهات المنظمة لبعثات الحج قد تقرر زيادة عدد الواعظات المشاركات فى بعثة حج هذا العام 1441هـ ، وفتح الباب أمام الواعظات الراغبات فى المشاركة فى بعثة حج هذا العام 1441هـ.

واشترطت الأوقاف، فيمَنْ شاركن في العام الماضي بشرط ألا يزيد سن المتقدمة منهن على 59 عامًا في 31 مارس 2020م، وخريجات أكاديمية الأوقاف بشرط ألا يقل سن المتقدمة منهن عن 45 عامًا ولا يزيد على 59 عامًا في 31 مارس 2020م، والناجحات في اختبار دورة الواعظات المعينات بشرط ألا يقل سن المتقدمة منهن عن 45 عامًا ولا يزيد على 59 عامًا في 31 مارس 2020م .

كما اشترطت فى الواعظات المتطوعات الناجحات فى دورة المواريث أو فقه المقاصد أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا ولا يزيد على 59 عامًا في 31 مارس 2020م، وذلك فى موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه، على أن تجتاز المتقدمة منهن الاختبار الذي تعقده الوزارة في القرآن الكريم وفقه الحج، والثقافة الإسلامية العامة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف أنه قد عرض تجربة عمل واعظات الأوقاف، وفكرة عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا ومن خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة فى العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة ولاسيما ما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى.