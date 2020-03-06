الخليج 365: تعديلات "غسل الأموال" أمام البرلمان لتجفيف تمويل الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون غسل الأموال لتجفيف تمويل الإرهاب، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تضامن مصر مع كوريا الجنوبية فى مواجهة "كورونا"، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك قبل المواجهتين المصيريتين أمام صن داونز والترجى في دورى أبطال أفريقيا.



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