الأوقاف: إصدار 120 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة بالتعاون مع قومى المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اليوم الخميس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة ، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومى للمرأة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى ضوء رسالة الأوقاف فى خدمة المجتمع وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن رشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأضافت الأوقاف، أن طبع البطاقات ستكون نفقة وزارة الأوقاف من باب البر، تم توقيع برتوكول إضافي جديد بين فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بهذا البروتوكول الإضافي الجديد تكون قد أسهمت في استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومي من باب البر.
فيما أقامت وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى، بمسجد "السيدة نفيسة (رضى الله عنها)"، إدارة بولاق، مديرية أوقاف القاهرة، تحت عنوان: "مناهضة العنف ضد المرأة"، اليوم أمس، عقب صلاة المغرب.
وحاضر بالندوة الدكتور محمد وحيد غلاب، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالشئون الصحية بالقاهرة)، والشيخ سمير فوزى عبد الله ( الديوان العام)، والدكتور على الله شحاته الجمال (إمام وخطيب المسجد).
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