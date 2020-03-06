الأوقاف: إصدار 120 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة بالتعاون مع قومى المرأة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اليوم الخميس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة ، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومى للمرأة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى ضوء رسالة الأوقاف فى خدمة المجتمع وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن رشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأضافت الأوقاف، أن طبع البطاقات ستكون نفقة وزارة الأوقاف من باب البر، تم توقيع برتوكول إضافي جديد بين فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.