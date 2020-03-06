شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عودة قطارات الصعيد بعد رفع القطار الخارج عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد عودة حركة قطارات الصعيد بعد إعادة قطار ركاب رقم 717 إلى مساره على القضبان عقب خروج عربة عن مسارها على القضبان بين المنيا والوسطى بمحطة مطاى بالمنياء .

كانت تعطلت حركة قطارات الصعيد من الاتجاهين بسبب خروج قطار الركاب رقم 717 من على القضبان، حيث دفعت هيئة السكة الحديد بأوناشها لرفع الجرار والعربات وإعادتها إلى مسارها على شريط السكة الحديد

وأعلنت هيئة السكة الحديد اعتذارها عن تأخر بعض القطارات في المسافة بين محطتي مغاغة والمنيا نتيجة سقوط عجلة البوجي الخلفي من العربة الأخيرة من قطار 717 ركاب المنيا ـ الوسطي بمحطة مطاي بالمنيا.

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وأضافت هيئة السكة الحديد أن المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة وجه على الفور بالدفع بمعدات الرفع لرفع العربة لإخلاء الخط والاستعداد بالسكة لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.