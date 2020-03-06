شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: رئيس دير الأنبا بيشوي تعرض لوعكة صحية والزيارة ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القمص دوماديوس الأنبا بيشوى، أمين دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، إن الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر، تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس الأربعاء، ونقل على إثرها لأحد المستشفيات بالمهندسين، وتم إجراء الفحوص الطبية الكاملة له.

وأضاف خلال بيان رسمى منذ قليل: ونصح الأطباء بمنع الزيارة تمامًا عنه، لمثوله لعلاج طبى مكثف بالعناية المركزة. واختتم البيان: "ونرجو الصلاة للأسقف وعدم الانتباه لأى شائعات".

فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.

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ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

ووفقا للطقس القبطى فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.