شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الدورى لمستشفيات أمانة المراكز الطبية للاستعداد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري لمديري المستشفيات والمراكز الطبية، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور محمد ضاحى رئيس الأمانة.

وعرض "ضاحى" إنجازات الأمانة خلال عام 2019 -2020، فيما يخص المشروعات والموقف المالي والخطة الاستثمارية والتدريب والحملات الرئاسية المشاركة بها الأمانة (فيروس سي-الكشف المبكر) ونسب إنجاز شكاوى المواطنين.

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وطالب مساعد وزيرة الصحة، المستشفيات، بسرعة تحديد احتياجاتها من المستلزمات والأدوية والمعامل وتسجيلها على الملفات الإلكترونية والتي تم عرض نماذج توضيحية لكيفية التسجيل حتى يتم إرسالها لهيئة الشراء الموحد.

وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا، أوضح مساعد وزيرة الصحة أنه تم تخصيص مستشفى النجيلة المركزي ورفع جاهزيتها لاستقبال حالات الاشتباه لتوقيع الكشف وتحديد مدى إيجابية الحالات لعزلها، موضحًا أنه في حالة حدوث جائحة سيتم التعامل مع كافة المستشفيات.

وطالب القاصد المستشفيات بإرسال خطة عمل لمواجهة الجائحة في حال ما تم الاحتياج لإحالة حالات لها.