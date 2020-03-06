شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تغيير أسماء 210 مسجد كانت تتبع الجماعات بإجمالى 726 مسجدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م المسجد/ الزاوية العنوان الإدارة المحافظة المسجد/ الزاوية العنوان الإدارة المحافظة الاسم الجديد 1. دعوة الحق شارع أحمد الرشيدي – الخلفاوي الساحل القاهرة الإيمان 2. الجمعية التعاونية شارع عمر لطفى شرق مدينة نصر القاهرة الإيمان 3. جمعية روض الفرج ” الغنايم” 179 شارع أبو الفرج الساحل القاهرة السلام 4. التوحيد والسنة شارع أبو الخير شمال شرق القاهرة الرحمة 5. الإصلاح الشرعي شارع الفريق محمود شكري العباسية القاهرة الإخلاص 6. أهل السنة طره البلد المعادي القاهرة الرحمن 7. أنصار السنة شارع الضغط العالي السلام القاهرة أبو بكر الصديق 8. أنصار السنة كفر العلو حلوان القاهرة الفتاح 9. أهل السنة مساكن العبد السلام القاهرة النور 10. الرضوان الخصوص الخصوص القليوبية المسجد الجامع 11. الهضيبي عرب الصوالحة شبين شرق القليوبية الرحمن 12. التلمساني نوى شبين غرب القليوبية الرحمة 13. أنصار السنة ” السنية “ البر الشرقي شبين الكوم المنوفية الرءوف الرحيم 14. أنصار السنة ” المجمع الإسلامي“ كفر عسكر تلا المنوفية البر والتقوى 15. أهل السنة القبلي عمروس الشهداء المنوفية القبلي 16. أهل السنة البحري عزبة عمروس الشهداء المنوفية البحري 17. السنية أشمون أشمون المنوفية الرحمن الرحيم 18. الجمعية الشرعية كفر الحما أشمون المنوفية المغفرة 19. أهل السنة سنتريس أشمون المنوفية الرءوف الرحيم 20. الجمعية الشرعية جنزور بركة السبع المنوفية الرحمن 21. الجمعية الشرعية ميت عفيف الباجور المنوفية الرضوان 22. السنية الغربي اسطنها الباجور المنوفية النور 23. السنية البحري اسطنها الباجور المنوفية التقوى 24. المجمع الإسلامي فيشا الباجور المنوفية الرحمن 25. أنصار السنة الكتامية الباجور المنوفية الهداية 26. التوحيد ” دعوة الحق “ كفر عصام طنطا أول الغربية النور 27. المجاهدين كفر مسعود طنطا أول الغربية الإيمان 28. السلام ” الجمعية الشرعية” ميت السودان طنطا أول الغربية السلام 29. المجاهد عزبة العوايسة طنطا أول الغربية الإخلاص 30. الجمعية الشرعية السكة الحديد – طنطا طنطا أول الغربية الرحمة 31. السلف الصالح على مبارك – طنطا طنطا أول الغربية النور 32. الجمعية الشرعية بنا أبو صير سمنود الغربية الهداية 33. زاوية السلف الصالح كفر عصام طنطا أول الغربية الرحمة 34. البنا عزبة البنا – الكريون كفر الدوار ثان البحيرة الرحمن 35. الجمعية الشرعية طريق كوامبو – النمرية أبو المطامير أول البحيرة النور 36. العريان عزبة العريان – لقانة شبراخيت البحيرة الكبير 37. بلتاجي محطة فرنوة شبراخيت البحيرة أبو بكر الصديق 38. زاوية البنا ادكو ادكو البحيرة الأنوار 39. الدعوة الفدادين العاشرة المطار محرم بك الإسكندرية الرحمن 40. الدعوة شارع 2 سكينة القديمة محرم بك الإسكندرية رب العالمين 41. زاوية الجمعية الشرعية الحضرة الجديدة محرم بك الإسكندرية الإخلاص 42. البخاري المتراس غرب الإسكندرية مالك الملك 43. السنين غيط العنب غرب الإسكندرية الرحمن الرحيم 44. ناصر السنة الورديان غرب الإسكندرية العزيز الغفار 45. الإمام مسلم نجع العرب غرب الإسكندرية القدوس 46. السلف الصالح نجع العرب غرب الإسكندرية الرحمن 47. ابن القيم شارع شاة كرموز غرب الإسكندرية الغفار 48. زاوية الدعوة المحمدية سيدى بشر بحرى خلف بلبع المنتزه الإسكندرية الفتح 49. زاوية الفتح التوحيد ( أنصار السنة) المعمورة البلد خلف مسجد المعمورة المنتزه الإسكندرية التوبة 50. الشبان المسلمين أمام عمر أفندى مطروح مطروح الرحمة 51. أبو العزايم ك 4 مطروح مطروح التقوى 52. التوحيد الصنافين – العزيزية العزيزية الشرقية السلام 53. التوحيد ابوعياد- العزيزية العزيزية الشرقية النصر 54. التوحيد قطيفة العزيزية العزيزية الشرقية الاخلاص 55. التوحيد كفر القاضي – العزيزية العزيزية الشرقية الهدى 56. التوحيد كفر سلامة- العزيزية العزيزية الشرقية المغفرة 57. التوحيد ميت يزيد – العزيزية العزيزية الشرقية التوبة 58. التوحيد عزبة ثروت أبو كبير غرب الشرقية الرحمة 59. التوحيد الحصوة أبو كبير غرب الشرقية العزيز الغفار 60. التوحيد الحمر أبو كبير غرب الشرقية النور 61. التوحيد هربيط أبو كبير غرب الشرقية السلام 62. التوحيد مندلية أبو كبير غرب الشرقية الهدى 63. التوحيد المشاعلة أبو كبير غرب الشرقية التقوى 64. التوحيد عزبة عيوشة بلبيس الشرقية التقوى 65. التوحيد صالح عوده -السلام بلبيس الشرقية الهداية 66. التوحيد سراج الدين بلبيس الشرقية نور الإسلام 67. التوحيد علي كامل-الكتيبة بلبيس الشرقية عمر بن الخطاب 68. التوحيد عزبة مكي بلبيس الشرقية الفتح 69. التوحيد كفر إبراهيم بلبيس الشرقية الرحمن 70. التوحيد عزبة الخشاينة بلبيس الشرقية نور الإيمان 71. التوحيد أبو حماد أبو حماد جنوب الشرقية الإيمان 72. الجمعية الشرعية القديم بالنحال شرق الزقازيق الشرقية نور الاسلام 73. الجمعية الشرعية الجديدة بالحناوي شرق الزقازيق الشرقية الهدى 74. التوحيد بالحسنية شرق الزقازيق الشرقية الصحابة 75. التوحيد بالغار شرق الزقازيق الشرقية الاخلاص 76. نور الهداية بالغار شرق الزقازيق الشرقية الرحمة 77. التوحيد بهرية شرق الزقازيق الشرقية عباد الرحمن 78. التوحيد عزبة حسن عطية/ الحجاجية النمروط الشرقية الإيمان 79. أنصار السنة النمروط النمروط الشرقية النور 80. التوحيد الحجاجية القديمة النمروط الشرقية الرحمة 81. التوحيد الأخميين- الشربيني النمروط الشرقية الرضوان 82. التوحيد حوض الندى شبرا النخلة الشرقية الإخلاص 83. التوحيد عزبة المحامي شبرا النخلة الشرقية الفتاح 84. التوحيد عزبة محمود صادق شبرا النخلة الشرقية عباد الرحمن 85. التوحيد كفر مكاوي الزقازيق غرب الشرقية الرحمة 86. التوحيد كفر الأشراف الزقازيق غرب الشرقية الهدى 87. التوحيد شيبة الزقازيق غرب الشرقية المغفرة 88. التوحيد عزبة عمران/بيشة الزقازيق غرب الشرقية التقوى 89. التوحيد الخلوة/الرحمانية الرحمانية الشرقية التقوى 90. التوحيد شرف الدين الرحمانية الشرقية الإخلاص 91. التوحيد بشير الرحمانية الشرقية الرحمن 92. التوحيد الإصلاح الزراعي الرحمانية الشرقية عباد الرحمن 93. التوحيد كفر الدهتمون الرحمانية الشرقية الإخلاص 94. المجمع الإسلامي الروضة بلقاس الدقهلية الإيمان 95. المجمع الإسلامي الستاموني بلقاس الدقهلية النصر 96. الجمعية الشرعية دكرنس دكرنس الدقهلية الرحمن الرحيم 97. الإيمان المحمودية دكرنس الدقهلية الإيمان 98. المركز الإسلامي الخليج شرق المنصورة الدقهلية عباد الرحمن 99. التوحيد ميت جراح شرق المنصورة الدقهلية الرحمة 100. التوحيد طناح شرق المنصورة الدقهلية النور 101. مجمع الإيمان عزبة عقل شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 102. التوحيد قولنجيل شرق المنصورة الدقهلية الهدى 103. التوحيد المالحة شرق المنصورة الدقهلية التوبة 104. التوحيد برق العز بجوار المقابر شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 105. الجمعية الشرعية شاوة شرق المنصورة الدقهلية النور 106. التوحيد كفر تلبانة شرق المنصورة الدقهلية القديم 107. بانوب اسكندر عزبة اسكندر بدين شرق المنصورة الدقهلية نور الإسلام 108. مجمع الرضا ميت عزون شرق المنصورة الدقهلية الرضا 109. مجمع الإيمان عزبة الصفيح شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 110. ابن تيمية التوحيد قولنجيل شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 111. الشبان المسلمين شارع الجيش شرق المنصورة الدقهلية الهادي 112. التوحيد ميت عزون شرق المنصورة الدقهلية الرحمة 113. أهل السنة منية محلة دمنة محلة دمنة الدقهلية الهداية 114. الجمعية الشرعية منية محلة دمنة محلة دمنة الدقهلية الفاروق عمر 115. الجمعية الشرعية جصفا ميت غمر الدقهلية الفتاح 116. الجمعية الشرعية كفر الشيخ هلال ميت غمر الدقهلية الصفا والمروة 117. الجمعية الشرعية كفر النعمان ميت غمر الدقهلية المغفرة 118. الجمعية الشرعية ميت غمر ميت غمر الدقهلية التقوى 119. المجمع الإسلامي الخيري الجمالية الجمالية الدقهلية العربي 120. مجمع الايمان الجمالية الجمالية الدقهلية الايمان 121. مسجد المجمع الإسلامي بندر شربين شربين الدقهلية ابو بكر الصديق 122. مسجد المجمع الإسلامي الضهرية شربين الدقهلية د/ زقزوق 123. مسجد المجمع الإسلامي كفر الترعة الجديد شربين الدقهلية النور 124. مسجد المجمع الإسلامي سنانوة /ترعة غنيم شربين الدقهلية الرحمة 125. الجمعية الشرعية منية سندوب غرب المنصورة الدقهلية الخلفاء الراشدين 126. الجمعية الشرعية نقيطة غرب المنصورة الدقهلية الرضا 127. مجمع اهل السنة التمد الحجر السنبلاوين الدقهلية الرحمة 128. الجمعية الشرعية طوخ الأقلام السنبلاوين الدقهلية المدينة المنورة 129. الجمعية الشرعية أبو قراميط السنبلاوين الدقهلية الحرمين 130. الجمعية الشرعية طماي الزهايرة السنبلاوين الدقهلية الرحمن 131. الجمعية الشرعية طرانيس العرب السنبلاوين الدقهلية الرحمة 132. الجمعية الشرعية ميت سلسيل ميت سلسيل الدقهلية التوبة 133. الجمعية الشرعية الكفر الجديد ميت سلسيل الدقهلية الفتح 134. الجمعية الشرعية بني عبيد بني عبيد الدقهلية عباد الرحمن 135. الجمعية الشرعية درين نبروه الدقهلية الاخلاص 136. الجمعية الشرعية نبروه نبروه الدقهلية الدمياطي 137. الجمعية الشرعية كفر الجنينة نبروه الدقهلية الرضوان 138. الجمعية الشرعية ميت حديد منية النصر الدقهلية الرحمن 139. الجمعية الشرعية منية النصر منية النصر الدقهلية الأربعين 140. الجمعية الشرعية برمبال الجديدة منية النصر الدقهلية عثمان بن عفان 141. التوحيد – التجديف طلخا طلخا الدقهلية الأبرار 142. التوحيد – المدرسة ميت الكرماء طلخا الدقهلية الأبرار 143. التوحيد – عزبة رياض كفر بساط طلخا الدقهلية الهداية 144. الجمعية كتامة طلخا الدقهلية الأبرار 145. جنة التوحيد طلخا طلخا الدقهلية الإخلاص 146. التوحيد – خيرة طلخا طلخا الدقهلية الرحمن الرحيم 147. نور السنة طلخا طلخا الدقهلية أبو بكر الصديق 148. التوحيد كفر دميرة القديم طلخا الدقهلية الإخلاص 149. زاوية مجمع الرحمة الشهابية دمياط دمياط الرحمة 150. زاوية المجمع الإسلامي السنانية كفر البطيخ دمياط الحسن البصرى 151. جمعية النبي موسى الأنصاري السويس السويس الرضوان 152. جمعية أنس بن مالك الصباح فيصل السويس الرحمن 153. جمعية الخلفاء الراشدين المثلث الأربعين السويس التوبة 154. جمعية خالد بن الوليد السادات الأربعين السويس الفتح 155. جمعية السيد البدوي شارع عرابي الأربعين السويس الأبرار 156. جمعية الخليل إبراهيم السادات الأربعين السويس الهادي 157. جمعية نور الإيمان الإيمان 2 الأربعين السويس السلام 158. الجهاد الفرز السويس السويس النور 159. جمعية تحفيظ القرآن الكريم شارع 26 يوليو – العريش غرب العريش شمال سيناء الفتاح 160. الشركة الإيطالية المغارة الحسنة شمال سيناء النور 161. السنية البحري شارع المدرسة الإعدادي وراق العرب الوراق الجيزة البحري 162. الهدى أنصار السنة المحمدية الكونيسة وسط الجيزة الهدى 163. الشبان المسلمين بين السرايات أمام المطافى – الدقى وسط الجيزة الخلفاء الراشدين 164. السنية القديم كفر الجبل – ترعة المنصورية الهرم الجيزة الرحمن 165. السنى شارع نور الإسلام من شارع زغلول – مشعل الهرم الجيزة الهداية 166. السنية شارع السنية من شارع جمال عبد الناصر – المعتمدية شمال الجيزة النور 167. السنية القديم شارع جامع السنية – الكوم الأخضر الهرم الجيزة النور 168. الجمعية الشرعية ” الرحمة “ الحى العاشر – المجاورة الأولى 6 اكتوبر الجيزة الرحمة 169. الجمعية الخيرية الحوامدية الحوامدية الجيزة أبو بكر الصديق 170. السنية المحمدية الحوامدية الحوامدية الجيزة عمر بن الخطاب 171. السنة المحمدية أبو رجوان بحرى بدرشين ثان الجيزة الرحمن 172. السنية دهشور بدرشين ثان الجيزة النور 173. السنية البحري شارع يوسف أبو عبيد العياط أول الجيزة البحري 174. الجمعية الشرعية القطورى عياط ثان الجيزة عمر بن الخطاب 175. السنة المحمدية عرب النمايرة الصف الصف أول الجيزة الأنوار المحمدية 176. الجمعية الشرعية الأقواز – الصف الصف أول الجيزة عثمان بن عفان 177. التوحيد الجمعية الشرعية الشرفا الصف ثان الجيزة الخير 178. البحري الجمعية الشرعية غمازة الصغرى الصف ثان الجيزة البحري 179. السنية البرمبل أطفيح الجيزة الهادي 180. السنة المحمدية المنصورية أوسيم الجيزة السلام 181. السنية المعتمدية أوسيم الجيزة النور 182. أهل السنة شارع مسجد أهل السنة من ترعة السواحل طناش الوراق الجيزة الرحمن 183. الأنصار شارع زغلول – نزلة السيسي الهرم الجيزة السيسي 184. أنصار السنة الطرفاية البدرشين أول الجيزة السلام 185. أهل السنة الجزيرة الشقراء – الصف الصف أول الجيزة الحي القيوم 186. الكتاب والسنة كفر قنديل -أطفيح أطفيح الجيزة الرحمن 187. الإخوة الغربي” الشوقيين “ أبو شنب أبشواي الفيوم أبو بكر الصديق 188. الإخوة سرور الخاليدية أبشواي الفيوم الهداية 189. الإخوة كفر عمرو أبشواى أبشواي الفيوم الخلفاء الراشدين 190. الدعوة الإسلامية ننا إهناسيا بنى سويف الإيمان 191. الدعوة الإسلامية شنرا الفشن بنى سويف النور 192. الدعوة الإسلامية ملاحية سعيد جعفر ببا بنى سويف الرحمة 193. الدعوة الإسلامية الفشن الفشن بنى سويف الإخلاص 194. الجمعية الشرعية شركة قلته أسيوط أسيوط أبو بكر الصديق 195. أهل السنة الغنايم غرب الغنايم أسيوط الغفور الرحيم 196. أهل السنة الرزقة – الكوم الأحمر البدارى أسيوط على بن أبى طالب 197. الجمعية الشرعية أمام مركز الشباب المراغة سوهاج الإيمان 198. الجمعية الشرعية الجزيرة – شطورة شطورة سوهاج الإخلاص 199. الشبان نجع الجبل الغريزات سوهاج الرحمن 200. الشبان المسلمين شطورة البلد شطورة سوهاج الهداية 201. الشبان المسلمين بجوار معهد سوهاج بندر سوهاج سوهاج الرضوان 202. أنصار السنة المحمدية المحارزة أبو تشت قنا التقوى 203. الفتح ” الجمعية الشرعية “ العوامر – بنى برزة أبو تشت قنا الإيمان 204. البنا فرشوط فرشوط قنا النور 205. رابعة العدوية البطحة الغربي بهجورة قنا السلام 206. رابعة العدوية المحروسة قنا قنا الهدى 207. الشبان المسلمين قنا قنا قنا الحمد 208. الشبان المسلمين نجع حمادي نجع حمادي قنا الرحمن 209. الشبان المسلمين نقادة نقادة قنا الرحمة 210. الحشاشين نجع السايح البصيلية أسوان السلام 1. دعوة الحق شارع أحمد الرشيدي – الخلفاوي الساحل القاهرة الإيمان 2. الجمعية التعاونية شارع عمر لطفى شرق مدينة نصر القاهرة الإيمان 3. جمعية روض الفرج ” الغنايم” 179 شارع أبو الفرج الساحل القاهرة السلام 4. التوحيد والسنة شارع أبو الخير شمال شرق القاهرة الرحمة 5. الإصلاح الشرعي شارع الفريق محمود شكري العباسية القاهرة الإخلاص 6. أهل السنة طره البلد المعادي القاهرة الرحمن 7. أنصار السنة شارع الضغط العالي السلام القاهرة أبو بكر الصديق 8. أنصار السنة كفر العلو حلوان القاهرة الفتاح 9. أهل السنة مساكن العبد السلام القاهرة النور 10. الرضوان الخصوص الخصوص القليوبية المسجد الجامع 11. الهضيبي عرب الصوالحة شبين شرق القليوبية الرحمن 12. التلمساني نوى شبين غرب القليوبية الرحمة 13. أنصار السنة ” السنية “ البر الشرقي شبين الكوم المنوفية الرءوف الرحيم 14. أنصار السنة ” المجمع الإسلامي“ كفر عسكر تلا المنوفية البر والتقوى 15. أهل السنة القبلي عمروس الشهداء المنوفية القبلي 16. أهل السنة البحري عزبة عمروس الشهداء المنوفية البحري 17. السنية أشمون أشمون المنوفية الرحمن الرحيم 18. الجمعية الشرعية كفر الحما أشمون المنوفية المغفرة 19. أهل السنة سنتريس أشمون المنوفية الرءوف الرحيم 20. الجمعية الشرعية جنزور بركة السبع المنوفية الرحمن 21. الجمعية الشرعية ميت عفيف الباجور المنوفية الرضوان 22. السنية الغربي اسطنها الباجور المنوفية النور 23. السنية البحري اسطنها الباجور المنوفية التقوى 24. المجمع الإسلامي فيشا الباجور المنوفية الرحمن 25. أنصار السنة الكتامية الباجور المنوفية الهداية 26. التوحيد ” دعوة الحق “ كفر عصام طنطا أول الغربية النور 27. المجاهدين كفر مسعود طنطا أول الغربية الإيمان 28. السلام ” الجمعية الشرعية” ميت السودان طنطا أول الغربية السلام 29. المجاهد عزبة العوايسة طنطا أول الغربية الإخلاص 30. الجمعية الشرعية السكة الحديد – طنطا طنطا أول الغربية الرحمة 31. السلف الصالح على مبارك – طنطا طنطا أول الغربية النور 32. الجمعية الشرعية بنا أبو صير سمنود الغربية الهداية 33. زاوية السلف الصالح كفر عصام طنطا أول الغربية الرحمة 34. البنا عزبة البنا – الكريون كفر الدوار ثان البحيرة الرحمن 35. الجمعية الشرعية طريق كوامبو – النمرية أبو المطامير أول البحيرة النور 36. العريان عزبة العريان – لقانة شبراخيت البحيرة الكبير 37. بلتاجي محطة فرنوة شبراخيت البحيرة أبو بكر الصديق 38. زاوية البنا ادكو ادكو البحيرة الأنوار 39. الدعوة الفدادين العاشرة المطار محرم بك الإسكندرية الرحمن 40. الدعوة شارع 2 سكينة القديمة محرم بك الإسكندرية رب العالمين 41. زاوية الجمعية الشرعية الحضرة الجديدة محرم بك الإسكندرية الإخلاص 42. البخاري المتراس غرب الإسكندرية مالك الملك 43. السنين غيط العنب غرب الإسكندرية الرحمن الرحيم 44. ناصر السنة الورديان غرب الإسكندرية العزيز الغفار 45. الإمام مسلم نجع العرب غرب الإسكندرية القدوس 46. السلف الصالح نجع العرب غرب الإسكندرية الرحمن 47. ابن القيم شارع شاة كرموز غرب الإسكندرية الغفار 48. زاوية الدعوة المحمدية سيدى بشر بحرى خلف بلبع المنتزه الإسكندرية الفتح 49. زاوية الفتح التوحيد ( أنصار السنة) المعمورة البلد خلف مسجد المعمورة المنتزه الإسكندرية التوبة 50. الشبان المسلمين أمام عمر أفندى مطروح مطروح الرحمة 51. أبو العزايم ك 4 مطروح مطروح التقوى 52. التوحيد الصنافين – العزيزية العزيزية الشرقية السلام 53. التوحيد ابوعياد- العزيزية العزيزية الشرقية النصر 54. التوحيد قطيفة العزيزية العزيزية الشرقية الاخلاص 55. التوحيد كفر القاضي – العزيزية العزيزية الشرقية الهدى 56. التوحيد كفر سلامة- العزيزية العزيزية الشرقية المغفرة 57. التوحيد ميت يزيد – العزيزية العزيزية الشرقية التوبة 58. التوحيد عزبة ثروت أبو كبير غرب الشرقية الرحمة 59. التوحيد الحصوة أبو كبير غرب الشرقية العزيز الغفار 60. التوحيد الحمر أبو كبير غرب الشرقية النور 61. التوحيد هربيط أبو كبير غرب الشرقية السلام 62. التوحيد مندلية أبو كبير غرب الشرقية الهدى 63. التوحيد المشاعلة أبو كبير غرب الشرقية التقوى 64. التوحيد عزبة عيوشة بلبيس الشرقية التقوى 65. التوحيد صالح عوده -السلام بلبيس الشرقية الهداية 66. التوحيد سراج الدين بلبيس الشرقية نور الإسلام 67. التوحيد علي كامل-الكتيبة بلبيس الشرقية عمر بن الخطاب 68. التوحيد عزبة مكي بلبيس الشرقية الفتح 69. التوحيد كفر إبراهيم بلبيس الشرقية الرحمن 70. التوحيد عزبة الخشاينة بلبيس الشرقية نور الإيمان 71. التوحيد أبو حماد أبو حماد جنوب الشرقية الإيمان 72. الجمعية الشرعية القديم بالنحال شرق الزقازيق الشرقية نور الاسلام 73. الجمعية الشرعية الجديدة بالحناوي شرق الزقازيق الشرقية الهدى 74. التوحيد بالحسنية شرق الزقازيق الشرقية الصحابة 75. التوحيد بالغار شرق الزقازيق الشرقية الاخلاص 76. نور الهداية بالغار شرق الزقازيق الشرقية الرحمة 77. التوحيد بهرية شرق الزقازيق الشرقية عباد الرحمن 78. التوحيد عزبة حسن عطية/ الحجاجية النمروط الشرقية الإيمان 79. أنصار السنة النمروط النمروط الشرقية النور 80. التوحيد الحجاجية القديمة النمروط الشرقية الرحمة 81. التوحيد الأخميين- الشربيني النمروط الشرقية الرضوان 82. التوحيد حوض الندى شبرا النخلة الشرقية الإخلاص 83. التوحيد عزبة المحامي شبرا النخلة الشرقية الفتاح 84. التوحيد عزبة محمود صادق شبرا النخلة الشرقية عباد الرحمن 85. التوحيد كفر مكاوي الزقازيق غرب الشرقية الرحمة 86. التوحيد كفر الأشراف الزقازيق غرب الشرقية الهدى 87. التوحيد شيبة الزقازيق غرب الشرقية المغفرة 88. التوحيد عزبة عمران/بيشة الزقازيق غرب الشرقية التقوى 89. التوحيد الخلوة/الرحمانية الرحمانية الشرقية التقوى 90. التوحيد شرف الدين الرحمانية الشرقية الإخلاص 91. التوحيد بشير الرحمانية الشرقية الرحمن 92. التوحيد الإصلاح الزراعي الرحمانية الشرقية عباد الرحمن 93. التوحيد كفر الدهتمون الرحمانية الشرقية الإخلاص 94. المجمع الإسلامي الروضة بلقاس الدقهلية الإيمان 95. المجمع الإسلامي الستاموني بلقاس الدقهلية النصر 96. الجمعية الشرعية دكرنس دكرنس الدقهلية الرحمن الرحيم 97. الإيمان المحمودية دكرنس الدقهلية الإيمان 98. المركز الإسلامي الخليج شرق المنصورة الدقهلية عباد الرحمن 99. التوحيد ميت جراح شرق المنصورة الدقهلية الرحمة 100. التوحيد طناح شرق المنصورة الدقهلية النور 101. مجمع الإيمان عزبة عقل شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 102. التوحيد قولنجيل شرق المنصورة الدقهلية الهدى 103. التوحيد المالحة شرق المنصورة الدقهلية التوبة 104. التوحيد برق العز بجوار المقابر شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 105. الجمعية الشرعية شاوة شرق المنصورة الدقهلية النور 106. التوحيد كفر تلبانة شرق المنصورة الدقهلية القديم 107. بانوب اسكندر عزبة اسكندر بدين شرق المنصورة الدقهلية نور الإسلام 108. مجمع الرضا ميت عزون شرق المنصورة الدقهلية الرضا 109. مجمع الإيمان عزبة الصفيح شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 110. ابن تيمية التوحيد قولنجيل شرق المنصورة الدقهلية الإيمان 111. الشبان المسلمين شارع الجيش شرق المنصورة الدقهلية الهادي 112. التوحيد ميت عزون شرق المنصورة الدقهلية الرحمة 113. أهل السنة منية محلة دمنة محلة دمنة الدقهلية الهداية 114. الجمعية الشرعية منية محلة دمنة محلة دمنة الدقهلية الفاروق عمر 115. الجمعية الشرعية جصفا ميت غمر الدقهلية الفتاح 116. الجمعية الشرعية كفر الشيخ هلال ميت غمر الدقهلية الصفا والمروة 117. الجمعية الشرعية كفر النعمان ميت غمر الدقهلية المغفرة 118. الجمعية الشرعية ميت غمر ميت غمر الدقهلية التقوى 119. المجمع الإسلامي الخيري الجمالية الجمالية الدقهلية العربي 120. مجمع الايمان الجمالية الجمالية الدقهلية الايمان 121. مسجد المجمع الإسلامي بندر شربين شربين الدقهلية ابو بكر الصديق 122. مسجد المجمع الإسلامي الضهرية شربين الدقهلية د/ زقزوق 123. مسجد المجمع الإسلامي كفر الترعة الجديد شربين الدقهلية النور 124. مسجد المجمع الإسلامي سنانوة /ترعة غنيم شربين الدقهلية الرحمة 125. الجمعية الشرعية منية سندوب غرب المنصورة الدقهلية الخلفاء الراشدين 126. الجمعية الشرعية نقيطة غرب المنصورة الدقهلية الرضا 127. مجمع اهل السنة التمد الحجر السنبلاوين الدقهلية الرحمة 128. الجمعية الشرعية طوخ الأقلام السنبلاوين الدقهلية المدينة المنورة 129. الجمعية الشرعية أبو قراميط السنبلاوين الدقهلية الحرمين 130. الجمعية الشرعية طماي الزهايرة السنبلاوين الدقهلية الرحمن 131. الجمعية الشرعية طرانيس العرب السنبلاوين الدقهلية الرحمة 132. الجمعية الشرعية ميت سلسيل ميت سلسيل الدقهلية التوبة 133. الجمعية الشرعية الكفر الجديد ميت سلسيل الدقهلية الفتح 134. الجمعية الشرعية بني عبيد بني عبيد الدقهلية عباد الرحمن 135. الجمعية الشرعية درين نبروه الدقهلية الاخلاص 136. الجمعية الشرعية نبروه نبروه الدقهلية الدمياطي 137. الجمعية الشرعية كفر الجنينة نبروه الدقهلية الرضوان 138. الجمعية الشرعية ميت حديد منية النصر الدقهلية الرحمن 139. الجمعية الشرعية منية النصر منية النصر الدقهلية الأربعين 140. الجمعية الشرعية برمبال الجديدة منية النصر الدقهلية عثمان بن عفان 141. التوحيد – التجديف طلخا طلخا الدقهلية الأبرار 142. التوحيد – المدرسة ميت الكرماء طلخا الدقهلية الأبرار 143. التوحيد – عزبة رياض كفر بساط طلخا الدقهلية الهداية 144. الجمعية كتامة طلخا الدقهلية الأبرار 145. جنة التوحيد طلخا طلخا الدقهلية الإخلاص 146. التوحيد – خيرة طلخا طلخا الدقهلية الرحمن الرحيم 147. نور السنة طلخا طلخا الدقهلية أبو بكر الصديق 148. التوحيد كفر دميرة القديم طلخا الدقهلية الإخلاص 149. زاوية مجمع الرحمة الشهابية دمياط دمياط الرحمة 150. زاوية المجمع الإسلامي السنانية كفر البطيخ دمياط الحسن البصرى 151. جمعية النبي موسى الأنصاري السويس السويس الرضوان 152. جمعية أنس بن مالك الصباح فيصل السويس الرحمن 153. جمعية الخلفاء الراشدين المثلث الأربعين السويس التوبة 154. جمعية خالد بن الوليد السادات الأربعين السويس الفتح 155. جمعية السيد البدوي شارع عرابي الأربعين السويس الأبرار 156. جمعية الخليل إبراهيم السادات الأربعين السويس الهادي 157. جمعية نور الإيمان الإيمان 2 الأربعين السويس السلام 158. الجهاد الفرز السويس السويس النور 159. جمعية تحفيظ القرآن الكريم شارع 26 يوليو – العريش غرب العريش شمال سيناء الفتاح 160. الشركة الإيطالية المغارة الحسنة شمال سيناء النور 161. السنية البحري شارع المدرسة الإعدادي وراق العرب الوراق الجيزة البحري 162. الهدى أنصار السنة المحمدية الكونيسة وسط الجيزة الهدى 163. الشبان المسلمين بين السرايات أمام المطافى – الدقى وسط الجيزة الخلفاء الراشدين 164. السنية القديم كفر الجبل – ترعة المنصورية الهرم الجيزة الرحمن 165. السنى شارع نور الإسلام من شارع زغلول – مشعل الهرم الجيزة الهداية 166. السنية شارع السنية من شارع جمال عبد الناصر – المعتمدية شمال الجيزة النور 167. السنية القديم شارع جامع السنية – الكوم الأخضر الهرم الجيزة النور 168. الجمعية الشرعية ” الرحمة “ الحى العاشر – المجاورة الأولى 6 اكتوبر الجيزة الرحمة 169. الجمعية الخيرية الحوامدية الحوامدية الجيزة أبو بكر الصديق 170. السنية المحمدية الحوامدية الحوامدية الجيزة عمر بن الخطاب 171. السنة المحمدية أبو رجوان بحرى بدرشين ثان الجيزة الرحمن 172. السنية دهشور بدرشين ثان الجيزة النور 173. السنية البحري شارع يوسف أبو عبيد العياط أول الجيزة البحري 174. الجمعية الشرعية القطورى عياط ثان الجيزة عمر بن الخطاب 175. السنة المحمدية عرب النمايرة الصف الصف أول الجيزة الأنوار المحمدية 176. الجمعية الشرعية الأقواز – الصف الصف أول الجيزة عثمان بن عفان 177. التوحيد الجمعية الشرعية الشرفا الصف ثان الجيزة الخير 178. البحري الجمعية الشرعية غمازة الصغرى الصف ثان الجيزة البحري 179. السنية البرمبل أطفيح الجيزة الهادي 180. السنة المحمدية المنصورية أوسيم الجيزة السلام 181. السنية المعتمدية أوسيم الجيزة النور 182. أهل السنة شارع مسجد أهل السنة من ترعة السواحل طناش الوراق الجيزة الرحمن 183. الأنصار شارع زغلول – نزلة السيسي الهرم الجيزة السيسي 184. أنصار السنة الطرفاية البدرشين أول الجيزة السلام 185. أهل السنة الجزيرة الشقراء – الصف الصف أول الجيزة الحي القيوم 186. الكتاب والسنة كفر قنديل -أطفيح أطفيح الجيزة الرحمن 187. الإخوة الغربي” الشوقيين “ أبو شنب أبشواي الفيوم أبو بكر الصديق 188. الإخوة سرور الخاليدية أبشواي الفيوم الهداية 189. الإخوة كفر عمرو أبشواى أبشواي الفيوم الخلفاء الراشدين 190. الدعوة الإسلامية ننا إهناسيا بنى سويف الإيمان 191. الدعوة الإسلامية شنرا الفشن بنى سويف النور 192. الدعوة الإسلامية ملاحية سعيد جعفر ببا بنى سويف الرحمة 193. الدعوة الإسلامية الفشن الفشن بنى سويف الإخلاص 194. الجمعية الشرعية شركة قلته أسيوط أسيوط أبو بكر الصديق 195. أهل السنة الغنايم غرب الغنايم أسيوط الغفور الرحيم 196. أهل السنة الرزقة – الكوم الأحمر البدارى أسيوط على بن أبى طالب 197. الجمعية الشرعية أمام مركز الشباب المراغة سوهاج الإيمان 198. الجمعية الشرعية الجزيرة – شطورة شطورة سوهاج الإخلاص 199. الشبان نجع الجبل الغريزات سوهاج الرحمن 200. الشبان المسلمين شطورة البلد شطورة سوهاج الهداية 201. الشبان المسلمين بجوار معهد سوهاج بندر سوهاج سوهاج الرضوان 202. أنصار السنة المحمدية المحارزة أبو تشت قنا التقوى 203. الفتح ” الجمعية الشرعية “ العوامر – بنى برزة أبو تشت قنا الإيمان 204. البنا فرشوط فرشوط قنا النور 205. رابعة العدوية البطحة الغربي بهجورة قنا السلام 206. رابعة العدوية المحروسة قنا قنا الهدى 207. الشبان المسلمين قنا قنا قنا الحمد 208. الشبان المسلمين نجع حمادي نجع حمادي قنا الرحمن 209. الشبان المسلمين نقادة نقادة قنا الرحمة 210. الحشاشين نجع السايح البصيلية أسوان السلام

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كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: تغيير أسماء 210 مسجد كانت تتبع الجماعات بإجمالى 726 مسجدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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