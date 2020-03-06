شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نادى النيابة الإدارية يقيم ورشة تدريب بعنوان نظام الحوكمة فى القطاعات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام اليوم الخميس، نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، فعاليات ورشة تدريبية عن ( نظام الحوكمة فى القطاعات المختلفة )، وذلك ضمن خطة اللجنة العلمية والثقافية، بنادى هيئة مستشارى النيابة الإدارية، للموسم الثقافى 2020، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطنى للتدريب و التعليم ، فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الجهتين، فى مجال عقد البرامج والدورات التدريبية والتثقيفية ، لمستشارى هيئة النيابة الإدارية ، فى شتى المجالات العلمية سواء القانونية منها أو غيرها .

حاضر فى البرنامج التدريبى الذى عقد فى مقر نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، الدكتور طارق الحصرى مستشار الدولة للتطوير الإدارى ونائب رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم.

ومن جانبه صرح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، أنه يمكن تعريف الحوكمة بأنها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة.

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وأوضح الهلالى ، أن أهمية موضوع البرنامج التدريبى الذى عُقد عن الحوكمة فى القطاعات المختلفة تأتى من كون أن نظم الحوكمة باتت من أهم مناهج الإدارة المتقدمة التى تزود المؤسسات على مختلف أنواعها بالإجراءات و السياسات التى تحدد الأسلوب الذى من خلاله تدار العمليات بكفاءة.

وأضاف بأن الحوكمة تضع الإطار اللازم لإتخاذ الإجراءات الأخلاقية للإدارة داخل المؤسسة على أساس من الشفافية و المحاسبة و الأدوار الواضحة المحددة للعاملين بها بما يهدف إلى تحقيق تطور مستوى الأداء وتحسين العمليات وإجراءات العمل.

وأشار رئيس اللجنة العلمية و الثقافية، إلى أن ذلك التعاون يأت إيمانا من نادى مستشارى النيابة الإدارية بمصر بدوره التنويري، وفى ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، وذلك لرفع المستوى العلمى لمستشارى النيابة الإدارية.