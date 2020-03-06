شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن تسجيل أول 3 سلع كمؤشرات جغرافية للمنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح، حيث تم تسجيل أول ٣ منتجات، هما التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.

وتأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية لتعظيم قيمة المنتجات المصرية، سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج، مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية، كما حضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة و والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، انه تم تدشين الْيَوْمَ. لأول مره تسجيل المنتجات والسلع كمنشأ مصرى للتداول فى الأسواق الدولية، حيث ان الذى يحدث حاليا هو تداول المنتجات المصرية بدون أن تكون مسجلة كمنشأ مصرى، فمثلا قد يتم تصدير بعض المنتجات المصرية الى دولة معينة ثم تقوم هذه الدولة بتصدير هذه المنتجات إلى دولة أخرى بدون أن يكون عليها المنشأ المصرى وما يتم الْيَوْمَ هو تسجيل المؤشرات الجغرافية لبعض السلع الغذائية غدا كمرحلة أولى.

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وقد افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد ابو اليزيد مدير مديرية التموين بمحافظة مطروح، مركز الخدمة المتطورة مطروح.

وأشاد وزير التموين خلال تفقده للمركز الجديد بالمظهر الحضارى وبمستوى العاملين والتعرف على منظومة العمل واستيعابهم الإجراءات واهمية التيسير على المواطنين كما وجه ببحث استكمال تطوير جميع المراكز التموينية بمطروح وعددها 14 مركزا تم تطوير 12 مركزا منها وبحث تخصيص موقع إقامة مركز مطور بسيوة وقرية جلال بالضبعة.