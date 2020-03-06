شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية التجارة الداخلية: لدينا 500 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان لدينا ما يقرب 500 الف علامة تجارية ونموذج صناعى منذ انشاء المكتب المصرى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحتى الان وان الدكتور على المصيحلى وزير التموين دائما ما يوجه بضبط الاسواق وان حماية المتطور والمنتج من تسجيل المنتجات كمؤشرات جغرافية للمنتجات والسلع المصرية يسيزيد القيمة التصديرية لها .

جاء ذلك خلال خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام بتنفيذه مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا "سيدارى" بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالى بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.

ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 الف يورو وحضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة ودينا حامد معاون وزير التموين لشؤون العلامات التجارية والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الاوربى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية

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واضاف الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،ان هناك العديد من الدول التى سبقت فى تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال وكذلك فى بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وانه سيتم تسجيل منتجات جديدة أخزى بجانب ما تم الأعلان عنه الْيَوْمَ من تسجيل ٣ منتجات وهما التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، الى أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه تم البدء الْيَوْمَ فى تسجيل بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد ان هناك ما يقرب من 50 مشروع يتم تنفيذه مع الجانب الايطالي حاليا بقيمة 250 مليون يورو موجه الشكر لسفير إيطاليا فى مصر لافتا الى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية لتعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية