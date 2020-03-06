شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 11 ألف أسرة تكفل أطفال حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمتدربى البرنامج التدريبى على الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر البديلة.

أكدت القباج أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة و بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة الطفل وإننا نحلم بمصر بلا مؤسسات مشيرة إلى أن عدد الأسر الكافلة قارب 11 ألف و200 أسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.

وأضافت القباج اننا نستهدف التوسع فى منظومة الاسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات يتوازى مع ذلك ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الاسر الكافلة واثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير اليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع اهمية الدور الذى يقوم به الاعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الاسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة.

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وأضافت القباج أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر وأننا عندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتاهيل والتنمية والدمج.

شهد حفل التكريم توزيع الشهادات على 34 متدرب من مسئولى الرعاية البديلة بمحافظتى الإسكندرية والجيزة وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للأسر البديلة وعدد من الجمعيات الشريكة ممن اجتازوا التدريب فى النسخة الأولى للتدريب الذى يستهدف تدريب 51 متدرب على مستوى محافظات الاسكندرية والجيزة والشرقية وأسيوط تمهيدا لتنفيذ التجريبى للدليل بالمحافظات الأربع تمهيدا للتعميم على مستوى الجمورية حيث تضمن التدريب ثلاثة مراحل تضمن البرنامج التمهيدى، التقييم الفنى ونقل العلم على مدى 11 يوماً تضمن كيفية تطبيق الدليل الإرشادى، الاستمارات والتعريف بالمنظومة الجديدة للأسر البديلة.

ومن جانبه، أكد محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ورئيس اللجنة العليا للاسر البديلة سعي الوزارة الحثيث لتطوير منظومة الاسر البديلة والتى تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم وأن المنظومة شهدت انجازت عديدة كان من اهمها اتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن للأسر البديلة برقم 19828 وكذلك انشاء قاعدة بيانات للاسر البديلة والاطفال المكفولين واعداد الدليل الارشادى لمنظومة الاسر البديلة والتعديلات التى تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وأضاف أن المأمول تحقيقه هو أن يكون هناك أسرة لكل طفل وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للأسر الكافلة.