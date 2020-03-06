شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن وظائف جديدة للمهندسين والمحاسبين والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها للاستعانة بالتخصصات بنظام الأجر مقابل العمل، لعدد من الوظائف، أبرزها الوظائف التخصصية الهندسية: 50 مهندسًا (مدني)، و50 مهندسًا (عمارة)، و15 مهندسًا (كهرباء)، و5 مهندسين (ميكانيكا)، و100 مهندسًا (اتصالات)، و100 أخصائي (نظم معلومات)، و200 بكالوريوس (تجارة)، و5 فنيين (كهرباء ) مؤهل فني متوسط، و5 فنيين (ميكانيكا ) مؤهل فني متوسط، و50 سائقًا (حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل) .

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالنسبة للوظائف من ( الأول وحتى السابع ) ومؤهل متوسط مناسب بالنسبة للوظائف الفنية ( الثامن والتاسع )، وأن يقبل العمل بأي جهة تراها الوزارة لمصلحة العمل، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند الإعلان، ومع التأكيد على أن العمل بنظام الاستعانة ( أجر مقابل عمل) لا يزيد عن أحد عشر شهرًا في العام المالي الواحد ، ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائـم أو خلافه .

وطلبت الأوقاف عددا من المستندات، منها: المؤهل الدراسي، وشهادة القيد في نقابة المهندسين ( بالنسبة للوظائف الهندسية )، وشهادة الميلاد ( رقم قومي )، وصورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، والموقف من التجنيد ( بالنسبة للذكور )، ورخصة قيادة مهنية سارية، على أن ترفع المستندات المطلوبة مع طلب التقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الأوقاف خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان .