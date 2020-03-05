أخبار مصر | عضو "دفاع النواب" القيادة السياسية لن تسمح بالتفريط في حقوق مياه مصر التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "دفاع النواب" القيادة السياسية لن تسمح بالتفريط في حقوق مياه مصر التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مسألة سد النهضة الإثيوبي بمثابة شُريان الحياة بالنسبة لمصر والشعب المصري، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للقرارات التي تتخذها القيادة السياسية في التعامل مع ملف سد النهضة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن القيادة السياسية تتعامل بحكمة وصبر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أنها لن تسمح بالتفريط في حقوق مياه مصر التاريخية، أو المساس بالأمن المائي المصري طبقًا للاتفاقيات الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي ضرورة ترك مسألة سد النهضة إلي القيادة السياسية وعدم إثارة الرأي العام، مؤكدا أن الرئيس يضع مصلحة مصر وشعبها وحقها التاريخي في مياه النيل فوق كل اعتبار بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي ومياهها الإقليمية.

كانت قد أقرت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، "قرارا مهما" قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.