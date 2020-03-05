أخبار مصر | ندوة الوفد تكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة الوفد تكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ندوة اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، المنعقدة اليوم الخميس، حول فيروس كورونا “كوفيد-19”، عن طرق الوقاية من الفيروس.

جاء ذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

ودعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة سابقًا وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إلى ضرورة تعزيز وسائل الوقاية لدى المواطنين من فيروس كورونا.

ولفت تاج الدين إلى أن المجموعات الأكثر تعرضًا للإصابة، هم: الأطفال أقل من خمس سنوات، وكبار السن، ومرضى القلب والصدر والكلي والكبد والسكر، لأن هذه الأمراض تقلل من مناعة الجسم، ومن يتناولوا علاجا لتقليل المناعة مثل الكرتيزون؛ لذلك يجب أن يخضعوا إلى فحص دائما وهم أيضا يجب أن يقوم بتطعيم مصل الإنفلونزا الموسمية وهناك خطط بديلة لدى وزارة الصحة يمكن الاستعانة بها في هذا الشان.

وقدمت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع في جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة السابق، شرحًا مفصلا لطرق الوقاية من الإصابة بالمرض، التي رصدت من الصحة العالمية.

وذكرت الدكتورة مها جعفر، أستاذ التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة القاهرة، أن منظمة الصحة العالمية قامت بنشر الإرشادات الطبية للتصدي لفيروس كرونا وهناك أيضا الإرشادات الطبية العادية التي تمنع الإصابة بالفيروس.

طرق الوقاية من فيروس كورونا:

١. عدم ملامسة الأسطح، خاصة أن الفيروس يميل إلى الركن على المسطحات.



٢. الحفاظ على النظافة الشخصية.



٣. تجنب أطعمة الباعة الجائلين فمن الأسباب التي أدت لتفشي المرض في الصين يرجع إلى تناولهم أطعمة غريبة ونية وخاصة الخفافيش.



٤. مداومة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية.



٥. مسح الأتربة من على الأسطح وتطهيرها.



٦. تجنب الأماكن المزدحمة.

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٧. تجنب مخالطة المصابين بأدوار البرد.



٨. عدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين.



٩. أخذ القدر الكافي من النوم.



١٠. ممارسة النشاط الحركي ودعم الجهاز المناعي.



١١. ارتداء الماسكات للفرق الطبية والمرضى حتى لا تنتقل العدوى، بحيث يكون الجزء الأزرق هو الذي يواجه الفيروس.



١٢. في حالة الإصابة بالبرد، يجب ملازمة المنزل لضمان الشفاء وعدم انتشار الفيروس.



١٣. الاهتمام بوسائل التهوية في الموصلات العامة.



١٤. الذهاب إلى الفحص فورا في حالة الشعور بأعراض تنفسية شديدة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تغير لون البشرة إلى الأزرق.



١٥. إجراء تحليل فيروس كورونا في المعامل المركزية.



١٦. الاهتمام بالنظام الغذائي بالبعد عن الزيوت والدهون والتدخين.



١٧. عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية؛ لأنها تقضي على البيكتريا النافعة.



١٨. الاهتمام بالمياه وشربها بشكل كبير على مدار اليوم.