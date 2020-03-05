أخبار مصر | بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات يعرض لعقوبة جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات يعرض لعقوبة جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من تداول معلومات غير صحيحة أو شائعات منعا للتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة الجنائية التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، في بيت الأمة.

ودعا أبو شقة إلى ضرورة توخي الحذر من تداول معلومات غير صحيحة حتى لا يحدث ترويع للمواطنين وترك الفرصة للمتخصصين للتحدث عنها، وتلقى المعلومة من المسئول والمختص فقط.

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وأكد أبو شقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة، ولم يتوانى عن أي إجراءات أو عقد لقاءات لمواجهة أي احتمال لوجود فيروس كورونا.

ودعا أبو شقة اللجنة النوعية للصحة التي يرأسها قامة طبية كبيرة بأن تقود توعية كاملة على نطاق مختلف محافظات مصر.



وفيما يخص التشريعات الخاصة بالدواء والرقابة على الأدوية والغش، قال أبو شقة إنه هناك القانون رقم ٤٨ لسنة ٤١، وإنهم قاموا بتنقية القوانين لوجود قوانين بالية وعقيمة، مشيرا إلى أن التدخل التشريعي أما أن يكون أمام قانون قاصر أو أمام حالات ووقائع جديدة لا توجد نصوص لتقنينها.