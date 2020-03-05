شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تخصيص مستشفى بكل محافظة تحسبا لوقوع إصابات بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية ومتحدث الوزارة، عن تدشين غرفة عمليات تابعة للوزارة مربوطة بمجلس الوزراء، وغرفة الأزمات فى كل محافظات الجمهورية.

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وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة خاطبت جميع محافظات الجمهورية، لتحديد مستشفى مخصص لاستقبال أى حالات مصابة بفيروس كورونا والتعامل معها علنًا أمام الجميع.

وأكد أنه سيتم توزيع منشورات خاصة بالتوعية من فيروس كورونا في المدارس والكليات والجامعات، والنوادي، والمنتديات، والمصالح الحكومية، عن طريق التنسيق بين المحافظين والعاملين بقطاع الصحة.

وطالب مساعد وزير التنمية المحلية ومتحدث الوزارة، المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حتى يتم إيفادها للمستشفى المتخصص وإخضاعها للكشف الطبي الفوري.