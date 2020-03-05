حميات امبابة: استقبلنا 22 حالة اشتباه بـ"كورونا" ونتائجهم سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة صفاء أحمد، رئيس وحدة الترصد في "حميات إمبابة" عن استقبال نحو 22 حالة اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، منهم 13 مصريا، و 9 حالات أجانب لكن جميع النتائج سلبية.

وأوضحت صفاء، في لقاء مع قناة العربية، أن المستشفى تتخذ اللازم تجاه أي مريض يشتبه في إصابته بـ"كورونا" وذلك ضمن معايير محددة لتعريف الحالة في 3 خطوات منها: أن يكون الشخص المريض قادم من دولة منتشر فيها المرض وخلال 14 يوما يظهر عليه أعراض المرض، وأن المريض مخالط لحالة إيجابية، وأن يكون هناك فريق طبي يؤكد بأن المريض مخالط لحالة إيجابية.

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وأكدت رئيس وحدة الترصد في "حميات إمبابة"، أنه فور الاشتباه في المريض، يتم عزله داخل المستشفى، حتى ظهور العينات بالإيجاب أو السلب خلال 24 ساعة، على أن يظل تحت الفحص والملاحظة الدقيقة وعدم السماح له بالإنصراف من المستشفى.

وأشارت إلى أن الشعور بالتعب وارتفاع درجات الحرارة أو التهاب بالمفاصل، لا يعني أن الشخص مشتبه في إصابته بكورونا، ويتعامل معه جميع الأطباء على أنه حالة عادية جدا.

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