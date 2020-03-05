محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
حذر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، من تداول معلومات غير صحيحة أو شائعات، منعًا للتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة الجنائية التي تصل إلى الحبس 3 سنوات.
جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، حول فيروس كورونا "كوفيد-19" وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، في بيت الأمة.
ودعا "ابوشقة" إلى ضرورة توخي الحذر من تداول معلومات غير صحيحة حتى لا يحدث ترويع للمواطنين وترك الفرصة للمتخصصين للتحدث عنها، وتلقى المعلومة من المسئول والمختص فقط.
وأكد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤسس لدولة عصرية حديثة، ولم يتوانى عن أي إجراءات أو عقد لقاءات لمواجهة أي احتمال لوجود فيروس كورونا.
وفيما يخص التشريعات الخاصة بالدواء والرقابة على الأدوية والغش، قال أبوشقة، إن هناك القانون رقم 48 لسنة 41، وإنهم قاموا بتنقية القوانين لوجود قوانين عقيمة، مشيرًا إلى أن التدخل التشريعي أما أن يكون أمام قانون قاصر أو أمام حالات ووقائع جديدة لا توجد نصوص لتقنينها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الوفد: ترويج الشائعات يعرض لعقوبة جنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.