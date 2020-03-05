رئيس حزب الوفد: ترويج الشائعات يعرض لعقوبة جنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

حذر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، من تداول معلومات غير صحيحة أو شائعات، منعًا للتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة الجنائية التي تصل إلى الحبس 3 سنوات.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، حول فيروس كورونا "كوفيد-19" وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، في بيت الأمة.

ودعا "ابوشقة" إلى ضرورة توخي الحذر من تداول معلومات غير صحيحة حتى لا يحدث ترويع للمواطنين وترك الفرصة للمتخصصين للتحدث عنها، وتلقى المعلومة من المسئول والمختص فقط.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤسس لدولة عصرية حديثة، ولم يتوانى عن أي إجراءات أو عقد لقاءات لمواجهة أي احتمال لوجود فيروس كورونا.

وفيما يخص التشريعات الخاصة بالدواء والرقابة على الأدوية والغش، قال أبوشقة، إن هناك القانون رقم 48 لسنة 41، وإنهم قاموا بتنقية القوانين لوجود قوانين عقيمة، مشيرًا إلى أن التدخل التشريعي أما أن يكون أمام قانون قاصر أو أمام حالات ووقائع جديدة لا توجد نصوص لتقنينها.