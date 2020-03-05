أستاذ بطب القاهرة: حامل فيروس كورونا أشد خطرًا من المريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع في جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة السابق، إن مصر تواجه أزمة كبيرة يواجهها العالم، والمصريين يملكون صفات مميزة لا يملكها شعب آخر في الحذر من الأمراض، خاصة وأن هناك نحو 22 مليون مواطن أمي، و7 ملايين متسرب من التعليم.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، رئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وأكدت أن فيروس الكورونا لديه خصائص قادرة على الالتصاق، مشيرة إلى أن حامل الفيروس أشد خطورة من المريض ذاته، لأنه يتحرك وينشر العدوى بدون أن يكون مصاب أو تظهر عليه أية أعراض، وهي أمور تحتاج لمزيد من الحذر، في التعامل مع المحيط.

وأشارت إلى أن فترة الحضانة لمريض الفيروس تمتد من أسبوع لـ4 أسابيع، يتعامل فيها مع المريض بحذر لأن هناك أعراض مشابهة بأمراض أخرى، المصابين ٩٥٣٤٢، و ٣٢٨٢ وفاة في العالم، محذرة من فئات الـ3% غير المتعلمين وفئة الفقراء غير الواعين بالمحددات المعينة للمرض وخطورته، التي لا تختلف أعراضه عن أعراض الإنفلونزا العادية.