فوز إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة الأهرام عن الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام فوز كل من إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين.

وأعلنت اللجنة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة حصول عبدالرؤوف خليفة على 359 صوتًا، بينما حصل إسماعيل العوامي على 281 صوتًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، بدأت فرز أصوات الناخبين بعد إغلاق باب الاقتراع في انتخابات مجالس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، والتي أجريت بإشراف قضائي في أربعة مقرات انتخابية هي "الجلاء، والسادس من أكتوبر، وقليوب، والإسكندرية"؛ ليتم تشميع الصناديق وتبدأ مباشرة عملية الفرز تمهيدًا لإعلان نتيجة الانتخابات.

وشهدت الانتخابات تنافس 12 صحفيًا على عضوية مجلس الإدارة، و15 إداريًا و6 عمال.

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أما عضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، فقد تنافس عليها 10 صحفيين، و8 إداريين و8 عمال.

وكانت الهيئة أوضحت أن الانتخابات تمت بإشراف قضائي شارك فيه كل من المستشار طارق محمد بدر المشرف على الانتخابات بمؤسسة الأهرام فرع الجلاء، والمستشار أحمد عبدالستار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، والمستشار كاظم أحمد عبدالوارث نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر مؤسسة الأهرام بأكتوبر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدي البدوي، عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبدالمنعم خضر، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة، مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للصحافة النتيجة النهائية والكاملة لكل المؤسسات في 17 مارس، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن القضاة المشرفين على الانتخابات سيعلنون نتائج الانتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.