الأحد.. "إعلام النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن نقل مسرح البالون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في اجتماعها الأحد المقبل، عدد من طلبات الإحاطة وتبدأها بمناقشة الطلب المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن ما تردد مؤخرًا عن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى إمبابة بمحافظة الجيزة.
وتناقش لجنة الثقافة والإعلام، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت رئيس إقليم شرق الدلتا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.
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