نشرة الحوادث المسائية.. اتهام صالح جمعة لاعب الأهلي و"هزار البنات" ينتهي بجثتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-زوجته رفضت الصُلح.. سائق يشعل النار في منزل حماه بالزاوية

أشعل سائق النيران في منزل حماه بالزاوية الحمراء إثر خلافات زوجية مع زوجته.

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-"ضرب نار في توك توك".. تفاصيل العثور على جثة عامل بسوهاج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة عامل بمدينة طما في سوهاج.

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-رمى جثته حتى تعفنت.. القبض على "تبَّاع" متهم بقتل طفله في المقطم

كشف رجال مباحث المقطم لغز العثور على جثة طفل متعفنة بمقابر المقطم.

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-طبيب ضحايا واقعة "هزار الـ3 فتيات" بالشرقية: فشل في أجهزة الجسم ورشح بالرئتين

كشفَّ الدكتور أحمد عمر، أستاذ السموم بجامعة الزقازيق، والطبيب المعالج في واقعة مصرع طفلتين وتسمم ثالثة، بعد تناولهن حبة حفظ الغلال، على سبيل المزاح بالشرقية، لمعرفة رد فعل عائلاتهن، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا.

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-الداخلية تكشف تفاصيل عملية تحرير طالب مختطف بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة إختطاف طالب ومطالبة والده بفدية 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه وضبط مرتكبى الواقعة.

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-بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "طلائع حسم الإرهابية"

ألغت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلغاء التدابير الاحترازية لـ4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وإخلاء سبيلهم في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ" طلائع حسم الإرهابية".

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-السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"تنظيم داعش الصعيد"

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

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-النيابة تحقق في بلاغ يتهم لاعبًا بالأهلي بدهس شاب في الجيزة

تجري نيابة قسم الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بدهس شاب بشارع النيل السياحي بالجيزة الثلاثاء الماضي، ما أدى لإصابته بكسر بالأنف.

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-أزعج المواطنين برسائل هاتفية.. إخلاء سبيل مالك شركة شهيرة لإبادة الحشرات

قبلت محكمة جنح مدينة نصر، الاستئناف المقدم من مالك شركة شهيرة لإبادة الحشرات على حبسه 15 يومًا بتهمة إزعاج المواطنين برسائل هاتفية بالمخالفة لقانون الاتصالات.

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