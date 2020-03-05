مصر | المشدد 10 سنوات وغرامة لموظف شركة اتصالات تاجر بالحشيش

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "ا. م " موظف بشركة اتصالات بالسجن 10 سنوات وغرامة مائة الف جنيه تاجر بالحشيش في مدينة نصر.

كشف قرار الاحالة قيام المتهم باحراز جوهر مخدر " الكوكايين" بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا

واضاف قرار الاحالة قيام المتهم باحراز نبات الحشيش المخدر "القنب" وجوهر الحشيش بقصد الاتجار

واستمعت النيابة العامة الي اقوال معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، توجه لمكان المتهم وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر كالكوكايين ونبات مخدر الحشيش ومخدر الحشيش نفسه، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.