أخبار مصر | وكيل "إفريقية النواب": السودان تسعي لمصالحها الخاصة مع الجانب الإثيوبي وليس بعلاقتها التاريخية مع مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "إفريقية النواب": السودان تسعي لمصالحها الخاصة مع الجانب الإثيوبي وليس بعلاقتها التاريخية مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن مصر دائما تنظر إلى دولة السودان علي أنها جزء منها وعلي أن الشعب المصري والسوداني الشقيق شعبا واحدا، ولكننا في المقابل نجد أن السودان دائما ماتنحاز إلي الطرف الإثيوبي وأقرب لإثيوبيا من مصر وتسعي للمصلحة الشخصية التي تربطها بالجانب الإثيوبي.
وأوضح وكيل اللجنة، ان الجانب الإثيوبي يعطي وعودا كثيرة لدولة السودان والتي في مقدمتها إمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه وإحداث التنمية في السودان.
جدير بالذكر أن حكومة السودان قد تحفظت على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص ب سد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.