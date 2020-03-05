أخبار مصر | وزير الصحة الأسبق: على المصابين بالبرد ملازمة المنزل

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وشدد تاج الدين على ضرورة ملازمة المصابون بالبرد المنزل لضمان الشفاء وعدم انتشار الفيروس، والاهتمام بوسائل التهوية في الموصلات العامة، ومن يشعر بأعراض تنفسية شديدة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تغير لون البشرة إلى الأزرق يجب الذهاب للفحص على الفور.