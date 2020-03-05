أخبار مصر | عضو "دفاع البرلمان": ملف سد النهضة مسألة حياه أو موت بالنسبة لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "دفاع البرلمان": ملف سد النهضة مسألة حياه أو موت بالنسبة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد حماده القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في مفاوضات سد النهضة، يؤكد أن هناك مؤامرة واضحة على مصر من جانب الدول خارجية تعمل في الخفاء تحت اسم السودان وإثيوبيا، للقضاء على التنمية في مصر.

وشدد "القسط" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن ملف مياه سد النهضة مسألة حياه أو موت بالنسبة لمصر، وستظل مصر تجرب جميع الطرق والمفاوضات السلمية، مؤكدًا أنها لم ولن تفرط في قطرة واحده من المياه مهما حدث، أن مصر.

وطمأن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشعب المصري بحقه في المياه واستمرار مصر في النهضه والتنمية بالرغم من محاولات الخارج في توقف تنميتها إلا أن مصر ستظل صامده أمام الجميع.

وكانت أقرت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، "قرارا مهما" قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية. Advertisements

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، إن القرار "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".

كما يرحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأميركية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أميركا والبنك الدولي "عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة".