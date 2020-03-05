أخبار مصر | رئيس "قسم الصحة بجامعة القاهرة" تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "قسم الصحة بجامعة القاهرة" تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع في جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة السابق، إن مصر تواجه أزمة كبيرة يواجهها العالم، والمصريين يملكون صفات مميزة لا يملكها شعب آخر في الحذر من الأمراض، خاصة وأن هناك نحو ٢٢مليون مواطن أمي، و٧ مليون متسرب من التعليم.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وأكدت "شوقي" أن فيروس الكورونا لديه خصائص قادرة على الالتصاق، مشيرة إلى أن حامل الفيروس أشد خطورة من المريض ذاته، لأنه يتحرك وينشر العدوى بدون أن يكون مصاب أو تظهر عليه أية أعراض، وهي أمور تحتاج لمزيد من الحذر، في التعامل مع المحيط. Advertisements

وأشارت "شوقي" إلى أن فترة الحضانة لمريض الفيروس تمتد من أسبوع ل٤ أسابيع، يتعامل فيها مع المريض بحذر لأن هناك أعراض مشابهة بأمراض أخرى، المصابين ٩٥٣٤٢، و٣٢٨٢ وفاة في العالم، محذرة من فئات ال ٣٪ غير المتعلمين وفئة الفقراء غير الواعين بالمحددات المعينة للمرض وخطورته، التي لا تختلف أعراضه عن أعراض الإنفلونزا العادية. كشفت الدكتورة مايسة شوقي،عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهي تلك الفئات هي كبار السن والمدخنين والرجال، ومرضى الجهاز التنفسي َ، ومرضى السكر، والعاملين في صناعات تؤثر على وظائف التنفس ومرضى الأورام.