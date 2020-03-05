أخبار مصر | لو بيتك هيقع.. تعرف على خطوات استخراج رخصة هدم في 30 يوم

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أعلنت محافظة القاهرة، عن إجراءات ترخيص هدم منشأت آيلة للسقوط "جزئي – كلي"، وذلك نظرًا لوجود العديد من العقارات المهددة بالسقوط في أي لحظة، ويمكنها أن تشكل خطرًا على حياة المواطنين، حدد العاصمة بض الشروط والتي تمثلت في الآتي:-

الإجراءات:-

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال منها

- سداد رسوم الفحص

- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإداراة الهندسية وتسليمها

- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة

- استلام الرخصة لبدء العمل بها

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:-

- مالك العقار او وكيل أعماله "بتوكيل رسمي موثق"

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

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المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك

- قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقًا للمادتين 90، 92 من القانون

- تقرير م مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبعة سنوات، موضحًا به تقرير الطرق المستخدمة لتنفيذ الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة

الرسوم والمدة الزمنية:-

رسم فحص 20 جنيه ورسم إصدار بـ200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، "يزيد هذا الرسم 3% سنويأ اعتبارا من فبراير 2009"، تأمين الأعمال 0،2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها، ودمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4،5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية ورسم موارد 10 قروش وضريبة نوعية بـ60 جنيه.

وتستغرق المدة الزمنية لاستخراج تراخيص الهدم 30 يومًا فقط.

