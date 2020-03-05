أخبار مصر | عضو "إفريقية النواب": موقف السودان من دعم حقوقنا المالية تصرف مخزي وغير متوقع من دولة بحجمها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "إفريقية النواب": موقف السودان من دعم حقوقنا المالية تصرف مخزي وغير متوقع من دولة بحجمها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، علي تحفظ دولة السودان علي قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر في ملف سد النهضة، بأنه تصرف مخزي وغير متوقع من دولة بحجم دولة السودان الشقيقه، مشيرا اننا سنظل متمسكين بحقوقنا المائية وبالنهج الذي انتهجته القيادة السياسسة بقيادة الرئيس السيسي في إطار من الدبلوماسية والأخوة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن مصر مستمرة علي حل هذه الاشكاليه عن طريق التفاوض ويحكمنا في ذلك القانون الدولي، مؤكدا أن مصر لن تتهاون لحظة في الحفاظ علي حقوقها التاريخية في إطار احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الأفريقية، ان مصر أعلنت من قبل أنها لاتمانع في إحداث تنمية في دولة اثيوبيا وغيرها من الدول ولكن فيما لايضر بمصالحنا الخاصة بالأمن المائي، مؤكدا ان الأمن المائي بالنسبة لمصر هو مسألة حياة أو موت وخاصة في ظل الفقر المائي، حيث ان نصيب الفرد من المياه حسب ماحددته المنظمة العالمية 1000 لتر للفرد ولكن نحن أقل من 500 لتر.

وأشار عضو مجلس النواب، ان السوان دولة عربيه وإفريقية شقيقه ويحتاج الأمر إلي شئ من ضبط النفس والهدوء وترك الأمر للمختصين وترك هذا الملف للقيادة السياسية، لافتا ان مصر دولة قوية بفكرها وقادتها ورجالها وشعبها، ونحن جميعنا كسلطة من سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية ندعم القيادة السياسية في حل هذا الأمر في الأطر القانونية والتفاوضيه والدبلوماسية.