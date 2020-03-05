شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 50 عامًا قضاها بين البدو.. سانت كاترين تودع الأب باولو الراهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت مدينة سانت كاترين الأب باولوـ الراهب اليوناني الطيب بدير سانت كاترين، بعد أن قضى قرابة نصف قرن يخدم أبناء البادية في الوديان والدروب الجبلية الوعرة.

الأب باولو الذي جاء لسانت كاترين في ريعان الشباب راهبا بدير سانت كاترين، قضى عمره بها راهبا في صومعته يساعد المحتاجين يلعب مع الأطفال ويوزع الحلوى في الأعياد، وقد خيّم الحزن على مدينة سانت كاترين بعد وصول خبر وفاته بأحد مستشفيات اليونان، ونعت المدينة الراهب الطيب.

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وقال سليمان الجبالي، من قبيلة الجبالية، الخبير في شؤون دير سانت كاترين، إن الأب باولو كان طيبًا على الفطرة يساعد الناس في كل الوديان، مشيرا إلى أنه كانت وصيته أن يُدفن بسانت كاترين لأنه كان يعشقها وقضى عمره يخدم فيها، مشيرًا إلى أن كل القبائل بسانت كاترين تقدم التعازي لرهبان الدير.

وأضاف الشيخ أحمد أبوراشد، مستشار دير سانت كاترين لشؤون القبائل، يرتبط أبناء قبيلة الجبالية حراس دير سانت كاترين منذ مئات السنين بعلاقات طيبة برهبان الدير وتعايش مثالي، مشيرا إلى أن الأب باولو عاش معظم حياته بين البدو يخدم الناس ويساعدهم، معتبرا أن أبناء البادية أهله وعائلته، موضحًا أنه كان عاشقًا لجبل موسى والوادي المقدس.

من جانبه، نعى توني كازمياس، المتحدث باسم دير سانت كاترين، الأب باولو، وأعلن أن الأب باولو دُفن، أمس الأول، في اليونان لصعوبة إجراءات نقله الآن لسانت كاترين ليدفن بها.

وأوضح كازمياس أنه سيتم نقل فيما بعد رفاته وعظامه لسانت كاترين تنفيذا لوصيته، وسُيقام له عزاء في اليونان وسانت كاترين.